كوريا الشمالية: تعهد أمريكا بإرسال دبابات لأوكرانيا “جريمة لا أخلاقية”

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وصفت كوريا الشمالية قرار الولايات المتحدة بإرسال دبابات إلى أوكرانيا بأنه “جريمة لا أخلاقية” تهدف إلى إطالة أمد وضع دولي غير مستقر.

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شائعة لا أساس لها

قال كوون تشونج كيون مدير الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية في كوريا الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن مزاعم واشنطن بأن كوريا الشمالية قدمت أسلحة إلى روسيا هي “شائعة لا أساس لها” لتبرير مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.

وتابع البيان أن “الولايات المتحدة تعمل جاهدة لتزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية.. بأي ثمن في تجاهل لقلق وانتقادات المجتمع الدولي.. هذه جريمة لا أخلاقية تهدف إلى إبقاء الوضع الدولي غير مستقر”.

وأضاف أن المزاعم بشأن صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا “غير مقبولة واستفزاز خطير لا يمكن السماح به أبدا”.

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تتجاوز الخط الأحمر

ونددت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ذات النفوذ القوي، بتعهدات الولايات المتحدة بإرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، قائلة إن واشنطن “تتجاوز الخط الأحمر” لكسب الهيمنة عن طريق حرب بالوكالة، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية

كان البيت الأبيض قال في ديسمبر الماضي إن كوريا الشمالية زودت مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة بصواريخ لدعم القوات الروسية في أوكرانيا.

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