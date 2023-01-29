منها حالة الطقس.. 10 نصائح مهمة قبل السفر

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إذا كنت تحب السفر والتنقل من مكان إلى آخر، أو سافرت في مهمة عمل أو للتنزه مع أفراد أسرتك، فينبغي عليك أن تطلع على بعض النصائح التي تجنبك الكثير من المتاعب قبل الرحلة وأثناءها وتجعل سفرك مميزًا.

وتقدم مدونة “فلاي إن”، بعض النصائح لمحبي السفر، يمكنك اتباعها للاستمتاع بسفريتك، منها:

التحقق من أوراق سفرك

مثل استخراج تأشيرة للدخول قبل السفر بوقت كاف، والتأكد من صلاحية جواز السفر، وحجز تذاكر الطيران مبكرًا، للاستفادة من انخفاض سعرها.

إتمام خطوات الحجز عبر الإنترنت

ومن هذه الخطوات: تأكيد الحجز، استلام قسيمة شراء التذكرة على بريدك الإلكتروني، وبها رقم مرجع الحجز، أن يكون اسمك مكتوبًا بشكل صحيح، التأكد من الحجز باتصال هاتفي لشركة الطيران.

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قراءة الشروط على تذكرتك

وتتضمن هذه الشروط: رقم صالة الوصول والأوزان المسموح بنقلها سواء المسجلة والمحمولة إلى كابينة الركاب، كما يمكنك التأكد من خلال الاتصال بشركة الطيران مباشرة.

ماذا تعرف عن البلد الذي ستسافر إليه؟

ينبغي قراءة معلومات عن البلد الذي ستسافر إليه، والرجوع إلى تجارب المسافرين قبلك، حدد أهم المعالم التي تود زيارتها والخريطة وقاموس جيب بلغتك ولغة البلد المقصد.

التعرف على حالة الطقس

إذ يساعدك ذلك أثناء تحضير حقائبك، تعرَّف كذلك إلى أشكال العملة بها، وسعر الصرف، وإذا كانت متاحة في سوق بلدك قم بتغيير ما يكفيك أثناء رحلتك.

إعداد الحقائب واحتياجات السفر

عليك بإعداد حقائبك والأشياء الضرورية مبكرًا، وقم بوضع ملصق على الحقائب مكتوبًا عليه الاسم والعنوان ورقم الرحلة، قم بوضع السوائل في أكياس محكمة الغلق بعيدًا عن الملابس.

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العناية بالأشياء الثمينة

يفضل وضع الأشياء الثمينة والنقود والأوراق المهمة في حقيبة اليد لاصطحابها معك على متن الطائرة.

تصوير جواز السفر والتذكرة

قم بتصوير جواز السفر والتذكرة واحتفظ بالنسخة المصورة في مكان مختلف عن الذي تضع به الأصل، سيفيدك ذلك كثيرًا في حال فقدت أحدهما.

ارتداء ملابس وأحذية مريحة أثناء السفر

وذلك من أجل تسهيل حركتك، ولا تنس أخذ جاكيت خفيف أو وشاح في حقيبة اليد؛ لأن المطارات والطائرات تكون مكيفة وباردة نسبيًا.

الوصول للمطار قبل الرحلة بوقت كاف

كن في المطار قبل موعد الرحلة بـ3 ساعات تقريبًا في حالة الرحلات الدولية، وساعتين في الرحلات الداخلية، لتأمين إجراءات سفرك وتجنب التأخير في الإجراءات.

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