إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

تواصل – واس:

أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس، أن شابًا فلسطينيًا وصل لمستشفى ابن سينا في جنين بعد إصابته بنيران قوات الاحتلال ببلدة يعبد.

في السياق ذاته، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال على حاجز عسكري جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

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18 ألف وحدة استيطانية

وفي وقت سابق، كشف تقرير فلسطيني، السبت، عن مخططات لجيش الاحتلال بإقامة 18 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وأكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره أن الاحتلال انتهى من وضع الخطط لإقامة 18 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وتكثيف عمليات هدم المنازل الفلسطينية.

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جروح واختناقات

كما أصيب، مساء أمس، عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في القدس وبيت لحم، كما أصيب العشرات بجروح وحالات اختناق.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل غازية مسيلة للدموع على الفلسطينيين في بلدة بيتا بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، كما اعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين في قرية النبي صالح بمدينة رام الله.

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