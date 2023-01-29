31 يناير آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي

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أكدت “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”، مجدداً أن 31 يناير الجاري هو آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي وسداده، عن الربع الرابع من العام الماضي.

سداد الربع الرابع قبل 31 يناير

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “اسأل الزكاة”، ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه “يجب تقديم إقرار الربع الرابع وسداده، في موعد أقصاه 31 يناير2023 م”، وفقًا لـ”المدينة”.

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المقصود بالتهرب الضريبي

وفي وقت سابق، أوضحت الهيئة المقصود بالتهرب الضريبي، ردًا على مغرد شكا عدم حصوله على فواتير من أحد المحلات.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك: “أن التهرب الضريبي يقصد به تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة”.

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تطبيق الفسح خلال ساعتين

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن بدء تطبيق مبادرة “الفسح خلال ساعتين” في جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية.

يأتي ذلك بعد إتمام مرحلة شهدت تعاون وتنسيق متواصل بين منظومة الفسح الجمركي؛ للوصول إلى هذا المستهدف الذي يُعد مُمكنًا أساسيًا لتُصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.

وأوضحت أن هذا الإعلان يأتي بالتزامن مع احتفاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باليوم العالمي للجمارك الذي أقيم اليوم في الرياض وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وممثلي منظومة الفسح الجمركي من الجهات ذات العلاقة.

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