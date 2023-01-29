بسبب مقابلة مع والد أميني.. سجن صحفية إيرانية دون محاكمة

تواصل – فريق التحرير:

قضت محكمة إيرانية بالسجن عامين للصحفية نازيلا معروفيان على خلفية إجرائها مقابلة مع والد الشابة الكردية مهسا أميني، التي أشعلت وفاتها على يد الشرطة الاحتجاجات ضد النظام الإيراني.

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تغريم الصحفية الإيرانية 150 مليون تومان

وقضى الحكم، الذي صدر أمس السبت، بتغريمها 150 مليون تومان (450 دولارًا) وحظرها من السفر لمدة 5 سنوات.

وقالت الصحفية نازيلا معروفيان: “إن الحكم الذي صدر ضدي كان من دون جلسة استماع” وتابعت: “أبلغني فرع 26 من محكمة الثورة بصدور حكم بالسجن لمدة عامين ضدي مع غرامة مالية قدرها 150 مليون ريال، وحظر الخروج من البلاد لمدة خمس سنوات”، وأضافت: “الحكم أصدره القاضي المتشدد أفشاري بتهمة الدعاية ضد النظام، والنشر بهدف إثارة الرأي العام من خلال نشر مقابلة مع والد مهسا أميني”.

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ضغط وتعذيب نفسي

وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت معروفيان في أكتوبر الماضي بعد 70 يوماً من الإفراج عنها بكفالة، وتعمل صحفية في مدينة سقز التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران مسقط رأس مهسا أميني.

وكانت معروفيان قد كتبت تغريدة قبل إلقاء القبض عليها بأيام قالت فيها ساخرة من السلطات الحاكمة “لا أنوي الانتحار ولا أعاني من أي مرض كامن”. إلا أنه تم نقل الصحفية نازيلا معروفيان إلى المستشفى بسبب الضغط والتعذيب النفسي في المحكمة التي نظرت في قضيتها خلال يناير الجاري.

وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقرير لها عن عام 2022، إن من بين 78 صحفية مسجونة في جميع أنحاء العالم تم سجن 18 في إيران، حيث تعد أكبر سجن للصحفيات في العالم، إذ يبلغ عدد الصحفيين المعتقلين من الرجال والنساء منذ بدء الاحتجاجات في إيران نحو 74 صحفيًا.

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