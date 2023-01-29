“اكتشف مسارك”.. برنامج “مسك” لتنمية مهارات سوق العمل

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يمثل برنامج «مسك للإعداد المهني» بداية جيدة لمسيرتك المهنية؛ إذ أنه يعد حلقة وصل بين التعليم وسوق العمل، كما يمهد البرنامج الطريق نحو إتقان المهارات المطلوبة في سوق العمل، وبناء مستقبل مهني ناجح.

أهمية البرنامج

اكتشاف الطالب لقدراته والخيارت المهنية الأنسب له في سن مبكر يختصر الكثير من الوقت. ولكن 40٪ من الطلاب في هذه المرحلة يجدون تحدي في تحديد مسارهم.

برنامج “اكتشف مسارك” يسهل هذا التحدي من خلال تزويدك بالمعرفة اللازمة لتستكشف ذاتك وقدراتك باللإضافة إلى الأدوات التي تمكنك من معرفة الخيارات المهنية المتاحة والأنسب لك.

ولأهمية دور ولي الأمر والمعلم في رحلة الطالب لاكتشاف مساره المهني، يقدم برنامج “اكتشف مسارك” رحلات تعليمية لأولياء الأمور والمعلمين تزودهم بالمعرفة والأدوات اللازمة من فهم الطلاب في هذه المرحلة وأهمية دورهم في رسم مسارهم المهني.

من سيستفيد من البرنامج؟

طلاب المرحلة الثانوية:

اكتشف نفسك والفرص المتاحة في السوق لاختيار المسار المثالي.

أولياء أمور طلاب المرحلة الثانوية:

كن عونًا لأبنائك في رحلة اختيار المسار الأنسب.

معلمو المرحلة الثانوية:

كن معلمًا مختلفًا وساعد طلابك على اكتشاف ذواتهم.

خطة البرنامج

الطلاب

.ستتعرف بعد إتمام دورتك التدريبية على كيفية اكتشاف ذاتك ومهاراتك وسماتك الشخصية؛ وأهم القطاعات والوظائف الواعدة لتتمكن من خلالها على تحديد وبناء أهدافك المهنية للوصول إلى قرار مهني ناجح.

المعلمين

ستتعرف بعد إتمام دورتك التدريبية على دورك كمعلم في التوجيه المهني؛ وتمكين طلابك من اكتساب مهارات سوق العمل الأساسيـة.

أولياء الأمور

ستتعرف بعد إتمام دورتك التدريبية على الأساليب المساعدة لك في توجيه أبنائك لاختيار المسار المهني الأنسب.

النقاط الرئيسية في البرنامج

شهادة إتمام

ستحصل على شهادة عند اكمال الدورة التدريبة

الآلية

تعلم في أي وقت ومن أي مكان

لغة البرنامج

اللغة العربية

مدة الدورة

ساعتين

المستوى

طلاب المرحلة الثانوية

الإضافات

ستتم دعوتك لورش عمل ومخيمات تدريبية إضافية

المهارات التي ستكتسبها

صنع القرارات.

التواصل.

التخطيط.

البحث.

كيفية التقديم

– إنشاء حساب: قم بإنشاء حسابك الشخصي في “مكان مسك”.

– قدّم الطلب: اختر هذا البرنامج واضغط على زر التقديم.

– التأكيد على طلب التقديم: سوف يتلقّى المتقدمون الذين تم قبول طلبهم بريدًا إلكترونيًا يؤكد تسجيلهم في البرنامج. سنشارك أيضًا المزيد من المعلومات المتعلقة بالبرنامج والتفاصيل حول مشاركتك.

موعد التقديم

يبدأ التقديم من يوم 25 يناير الجاري، ويغلق في 15 نوفمبر 2023.

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