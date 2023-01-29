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زلزال قوي يضرب إيران ووقوع عدد كبير من الإصابات
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زلزال قوي يضرب إيران ووقوع عدد كبير من الإصابات

زلزال قوي يضرب إيران ووقوع عدد كبير من الإصابات

زلزال قوي يضرب إيران ووقوع عدد كبير من الإصابات
٠٣:٠٠:٠٥ ص، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

أعلنت طهران أن الزلزال الذي ضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران مساء السبت، أسفر عن وقوع عدد كبير من الإصابات دون تسجيل ضحايا حتى الآن.

وقال مدير عام إدارة الأزمة في محافظة آذربيجان الغربية أمير عباس جعفري إن جميع المستشفيات في مدن المحافظة جاهزة، بما في ذلك أورمية وسلماس وجايباره، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف: أن مستشفيات محافظات أذربيجان الشرقية وأردبيل وزنجان جاهزة أيضا للاستخدام إذا لزم الأمر.

إرسال فرق التقييم

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه تم إرسال فرق التقييم، وفرق الخدمة على الفور لتقدم الإغاثة اللازمة.

وقال جعفري إن الأمطار بدأت تهطل “ونطلب من المواطنين أن يحافظوا على هدوئهم”.

وكان زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية مساء أمس السبت.

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وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع في الساعة التاسعة و 44 دقيقة مساء السبت بالتوقيت المحلي (السادسة و 14 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش) في عمق 7 كم من سطح الارض.

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