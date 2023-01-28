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“شؤون الحرمين” عن حرق نسخة من المصحف في الدنمارك: خطوة سافرة واستفزازية
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“شؤون الحرمين” عن حرق نسخة من المصحف في الدنمارك: خطوة سافرة واستفزازية

“شؤون الحرمين” عن حرق نسخة من المصحف في الدنمارك: خطوة سافرة واستفزازية

“شؤون الحرمين” عن حرق نسخة من المصحف في الدنمارك: خطوة سافرة واستفزازية
٠٢:٢٦:٠٠ ص، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أدانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باسمها واسم خطباء وأئمة وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبيها، بشدة إقدام متطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بحرق نسخ من المصحف الشريف.

خطوة سافرة واستفزازية

واستنكرت الرئاسة العامة بشدة هذه الخطوة السافرة والاستفزازية الجديدةً التي تكررت مع الأسف في عددٍ من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات كونه يسهم في تأجيج الكراهية والصراع بين أتباع الأديان.

وشدد البيان أن هذه الأعمال العبثية والتصرفات الهمجية تعتبر أعمال استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ولاتمس بكرامة وقدسية القرآن الكريم الذي حفظه الله سبحانه وأعلى شأنه ومكانته، قال تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون).

نبذ الكراهية والتطرف

ودعت إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف. وأشار البيان أن هذه الممارسات الإرهابية لن تزيد المسلمين إلا تمسكاً بالقرآن الكريم واستعصاماً به.

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الكلمات الدلالية:
الدنمارك القرآن الكريم حرق نسخة من المصحف شؤون الحرمين

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