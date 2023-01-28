إذا كانت خدمته أقل من 25 سنة.. هل يستحق الموظف الحصول على معاش تقاعدي؟

تواصل- فريق التحرير:

رد المستشار القانوني عبدالله هبيلي، على سؤال حول استحقاق الموظف معاش تقاعدي وخدمته أقل من 25 عامًا.

وقال في فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” المادة 18 من نظام التقاعد المدني قالت إن الموظف اللى عنده خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن 20 سنة يجوز له أن يطلب الإحالة على التقاعد ويأخذ معاش تقاعدي بشرط أن تتم الموافقة على الإحالة على التقاعد من قبل الجهة التي تملك حق التعيين”.

توجيه مجلس الوزراء

وتابع قائلًا :” لكن ايش اللي حاصل.. إنه في عام 1442 تحديدا في شهر 11، مجلس الوزراء وجه الجهات الحكومية بأن الموظف اللي عنده خدمة محسوبة في التقاعد 20 سنة وأقل من 25 سنة عدم التساهل في قبول طلب الإحالة إلى التقاعد”.

الرفع للمقام السامي

وأضاف الخبير القانوني :” لكن إذا رأى الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة أن هناك أسبابا قوية تستدعي النظر في هذا الطلب فيرفع إلى المقام السامي للنظر فيه”.

وواصل موضحًا :” المقام السامي الكريم وافق على توجيهات مجلس الوزراء للجهات الحكومية في هذا الشأن”.

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نظام التأمينات الموحد

لكنه استطرد بالقول :” هذا الأمر لا يعني أن إلغاء المادة 18 من نظام التقاعد المدني ولكن كما ورد في الموافقة الكريمة إلى حين الانتهاء من نظام التأمينات الاجتماعية الموحد الذي يجري العمل على إعداده حاليًا”.