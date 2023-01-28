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بالفيديو.. لحظة انفجار بمصنع للذخيرة في مدينة أصفهان الإيرانية
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بالفيديو.. لحظة انفجار بمصنع للذخيرة في مدينة أصفهان الإيرانية

بالفيديو.. لحظة انفجار بمصنع للذخيرة في مدينة أصفهان الإيرانية

بالفيديو.. لحظة انفجار بمصنع للذخيرة في مدينة أصفهان الإيرانية
٠١:٢٣:٣٣ ص، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق لحظة وقوع انفجار عنيف بمصنع للذخيرة في مدينة أصفهان الإيرانية.

وأفادت، وسائل إعلام إيرانية أنه سمع دوي انفجار مدو عند مصنع عسكري، في مدينة أصفهان، ولا توجد خسائر في الانفجار حتى الآن.

وفي وقت سابق، كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن ما لا يقل عن 488 مواطنًا بينهم 64 طفلا و39 امرأة قتلوا برصاص الأمن خلال الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

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عشرات المعتقلين

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فإن 107 أشخاص من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات يواجهون خطر الإعدام، وقد صدر حكم الإعدام بحق 19 شخصا منهم.

فيما دعت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعةـ العالم إلى سرعة إنقاذ أرواح المتظاهرين في إيران.

ودعت المنظمة، لإنقاذ 3 متظاهرين محكوم عليهم بالإعدام، وهم؛ “عرشيا تكدستان ومهدي محمدي فرد وجواد روحي”، والمحبوسون على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية ضد استمرار قمع النظام للشعب الإيراني.

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أصفهان إيران انفجار انفجار في إيران مصنع ذخيرة

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