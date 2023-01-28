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حرب أرقام.. بريطانيا تتهم روسيا بتحريف عدد ضحاياها في الحرب
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حرب أرقام.. بريطانيا تتهم روسيا بتحريف عدد ضحاياها في الحرب

حرب أرقام.. بريطانيا تتهم روسيا بتحريف عدد ضحاياها في الحرب

حرب أرقام.. بريطانيا تتهم روسيا بتحريف عدد ضحاياها في الحرب
٠١:٢٢:٤٤ ص، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن 14 شخصًا قتلوا في غارة أوكرانية خلال الليل على مستشفى في لوهانسك.

فيما اتهمت بريطانيا، روسيا بتحريف عدد ضحاياها في الحرب ضد أوكرانيا، ونقلت وكالة بلومبرج، عن مسؤولين، أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب أكثر من 10 أشخاص في غارة روسية على بلدة كوستيانتينيفكا في دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع في لندن ، إن روسيا حرفت عدد القتلى في هجوم أوكراني على نقطة انتشار عسكرية روسية مؤقتة في منطقة دونيتسك، عشية رأس السنة الجديدة.

300 ضحية روسية

ذكرت روسيا أن 89 جنديًا قتلوا،  غير أن تقارير الاستخبارات البريطانية، تقول إنه من المرجح بشدة أن هناك أكثر من 300 ضحية.

وشددت لندن، على أن هذا يمثل انتشارا واسعا للمعلومات المضللة في الإعلانات العامة الروسية.

أكاذيب متعمدة

قال التقرير، إن عدم الدقة الروسية بشأن الضحايا هي نتيجة لأكاذيب متعمدة يوافق عليها مسؤولون رفيعو المستوى، وتقارير خاطئة من جانب مسؤولين يريدون تقليل من حجم إخفاقاتهم خوفا من العزل.

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الكلمات الدلالية:
الحرب الاوكرانية بريطانيا حرب روسيا ضحايا الحرب الروسية

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