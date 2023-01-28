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خبير أمريكي: موسكو وضعت الولايات المتحدة وأوكرانيا أمام خيارين لا ثالث لهما
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خبير أمريكي: موسكو وضعت الولايات المتحدة وأوكرانيا أمام خيارين لا ثالث لهما

خبير أمريكي: موسكو وضعت الولايات المتحدة وأوكرانيا أمام خيارين لا ثالث لهما

خبير أمريكي: موسكو وضعت الولايات المتحدة وأوكرانيا أمام خيارين لا ثالث لهما
١٢:٥٢:٢٧ ص، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال الخبير العسكري الأمريكي دانيال ديفيس، إن نزاع أوكرانيا وضع الرئيسين جو بايدن، وفلوديمير زيلينسكي أمام خيارين، سيء وأسوأ، ما ينذر بالكارثة.

وأضاف ديفيس، في مقال له بصحيفة “19Fortyfive”، أن واشنطن إذا قررت الذهاب بعيدا في تسليح الجيش الأوكراني وتصعيد المواجهة، سيؤدي ذلك حتما لنشوب حرب نووية، وإذا وضعت حدودا لقائمة إمداداتها العسكرية لمنع التصعيد سوف تقود زيلينسكي لوضع أكثر بؤسا.

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الوصول لطريق مسدود

وتابع الخبير الأمريكي، أنه “قد يكون الخيار هو المضي قدماً وصولاً لطريق مسدود في حل الأزمة ودخولها في حالة من الجمود إلى أجل غير مسمى تؤدي إلى استنزاف أوكرانيا وشعبها وتحويلها لأرض قاحلة”.

ولفت الخبير العسكري الأمريكي أن الحل الصحيح والوحيد أمام الولايات المتحدة يتمثل بوضع حد للنزاع وإبرام اتفاق تسوية سياسية بشروط مقبولة للطرفين، دون أن يكون ذلك مصحوبا بألاعيب قد تشكل في المستقبل دوافع لنشوب حرب عالمية جديدة أشد شراسة.

 

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية بايدن خبير أمريكي روسيا زيلينسكي

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