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لتجنب آلام الظهر والرقبة.. طبيب يكشف مواصفات المرتبة الصحية
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لتجنب آلام الظهر والرقبة.. طبيب يكشف مواصفات المرتبة الصحية

لتجنب آلام الظهر والرقبة.. طبيب يكشف مواصفات المرتبة الصحية

لتجنب آلام الظهر والرقبة.. طبيب يكشف مواصفات المرتبة الصحية
١٢:١٠:٣٨ ص، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشف الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، عن سبب معظم آلام الظهر والرقبة، مؤكدًا أنها بسبب النوم على مرتبة سرير متهالكة.

أسباب الآلام

وكتب “الخضيري” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” معظم آلام الظهر والرقبة هي بسبب النوم على مرتبة سرير متهالكة أو مرنة أومرنة جداً وتنضغط بسهولة”.

وأضاف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أن :”هذه المراتب تسبب انحناء العمود الفقري وتضاغط فقرات”.

وتابع :” لتجنب ذلك ابتعد عن المراتب الإسفنجية اللينة والمونة احرص على مرتبك قاسية( بضغط ٥٠ او٦٠) واحرص أن تكون منطقة الرأس والرقبة مرتفعة قليلاً”.

المرتبة من أبرز الأسباب

 

وتحدثت دراسات طبية، بأنه يمكن أن تكون المرتبة من أبرز أسباب آلام الظهر من أسفل، وذلك في حالة استخدام مرتبة غير صحية، فتكون صلبة للغاية أو مرنة للغاية.

كما أن استخدام المراتب لسنوات طويلة يؤثر على جودتها، ولذلك ينصح بتغيير المرتبة كل 5 سنوات لتفادي آلام أسفل الظهر عند النوم، كما يجب اختيار مرتبة متوسطة الصلابة.

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الكلمات الدلالية:
آلام الرقبة آلام الظهر فهد الخضيري مرتبة للنوم

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