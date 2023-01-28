سفارة المملكة في الولايات المتحدة توجه تحذيراً للمواطنين.. ما الأمر؟

تواصل – فريق التحرير:

أهابت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، بجميع المواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق الاحتجاجات في مدينة أتلانتا.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “إنه في ضوء إعلان حالة الطوارئ في مدينة اتلانتا بولاية جورجيا بسبب وجود احتجاجات، ترجو السفارة من المواطنين توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق الاحتجاجات، واتباع ماتصدره الجهات المختصة من تعليمات السلامة.

وأضافت سفارة المملكة في الولايات المتحدة أنه يمكن الاتصال على أرقام الهواتف المعتمدة في حالة الطوارئ.

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احتجاجات في أتلانتا

وفي وقت سابق، اندلعت في مدينة أتلانتا الأمريكية تظاهرة احتجاجا على مقتل ناشط في مجال البيئة برصاص ضابط شرطة، وسرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وتكسير.

وأوضحت وكالة “أسوشيتد برس” أن مظاهرة تحولت إلى أعمال عنف في وسط مدينة أتلانتا، الأيام الماضية، في أعقاب مقتل ناشط بيئي (26 عاما) على يد السلطات المحلية هذا الأسبوع.

وانطلقت الاحتجاجات وأعمال عنف في مدينة أتلانتا تنديداً بالعنف المفرط للشرطة، والذي تسبب في مقتل ناشط في مجال البيئة.

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