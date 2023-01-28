وزير الطاقة يناقش مع وزير الاقتصاد الفرنسي سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة

تواصل – واس:

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في الرياض اليوم، اجتماعًا مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقميّة في جمهورية فرنسا برونو لومير، ونوّه الطرفان بالعلاقات التي تجمع البلدين.

كما بحثا آفاق التعاون في الاستخدامات السلميّة للطاقة الذريّة والفرص المستقبلية في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك مجالات التعاون في الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والربط الكهربائي.

لقاء مع نظيره البحريني

ومؤخرًا، عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض، اجتماعاً مع وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين الدكتور محمد بن مبارك بن دينة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومتابعة سير الأعمال في الموضوعات المشتركة في مجال الطاقة.

مشروعات الطاقة النووية

كان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، صرّح مؤخرًا بأنه تم تدشين مشروعات الطاقة النووية وتعد الأولى من نوعها والأقل في انبعاثات الكربون في العالم، وذلك خلال كلمته في مؤتمر التعدين الدولي 2023 المقام بالرياض.

وأضاف: “دشنا مشروعات الطاقة النووية والتي تعد أول برنامج للطاقة النووية وهذا المشروع هو أقل مصدر للانبعاثات الكربونية حول العالم، هناك الكثير والكثير في القادم”.

خطوة للأمام

وأكد الخريف أن التعدين يأخذ خطوة للأمام عن طريق جودة الموضوعات المطروحة بالمؤتمر، وأن جميع الشركاء والأطراف المعنية راغبين بأن يكونوا جزءًا من هذه المبادرة من خلال النسخة الثانية من منتدى مستقبل المعادن الذي يستمر لمدة يومين.

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