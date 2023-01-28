مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد، 7 رجب 1444 هجرية، الموافق 29 يناير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:04 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:41 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 7 رجب 1444هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الأحد
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:41
المدينة – 5:44
الرياض – 5:16
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:34
المدينة – 12:35
الرياض – 12:07
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:46
المدينة – 3:43
الرياض – 3:15
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:09
المدينة – 6:05
الرياض – 5:37
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:39
المدينة – 7:35
الرياض – 7:07
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