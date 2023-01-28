مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر  

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد، 7 رجب 1444 هجرية، الموافق 29 يناير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:04 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:41 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 7 رجب 1444هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الأحد

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:41

المدينة – 5:44

الرياض – 5:16

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:34

المدينة – 12:35

الرياض – 12:07

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:46

المدينة – 3:43

الرياض – 3:15

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:09

المدينة – 6:05

الرياض – 5:37

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:39

المدينة – 7:35

الرياض – 7:07

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