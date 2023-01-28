براتب 7300 ريال.. تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية

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أعلن معهد الصناعات الغذائية فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل في شركة المراعي ، براتب يصل إلى (7,300 ريال)، وفق التفاصيل التالية :

التخصصات:

تقنية الإنتاج الغذائي.

تقنيات المزارع.

صيانة معدات الإنتاج.

المميزات:

راتب من (5,300 ريال إلى 7,300 ريال).

مكافأة شهرية أثناء التدريب (3,000 ريال).

شهادة دبلوم مُعتمدة.

التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.

يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.

توفير سكن ومواصلات للمتدربين.

التأمين الطبي

الشروط:

– شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها بنسبة % 75 فأعلى (مسار علمي).

– حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة % 60 فأعلى.

– أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

– ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.

– لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.

– اجتياز الفحص الطبي.

– الراتب بعد التخرج: من 5,300 ريال إلى 7,300 ريال.

طريقة التقديم

يمكنك التقديم على الرابط التالي: اضغط هنا

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