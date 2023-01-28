غداً.. بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور

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أعلنت وزارة التعليم، أنه سيتم يوم غد الأحد، بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور لطلاب التعليم العام والتربية الخاص ورياض الأطفال.

وأشارت الوزارة، إلى أن التسجيل في خدمة النقل المدرسي يبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد حتى تاريخ 1444/12/4هـ، بمشيئة الله.

وفي وقت سابق، اشترطت اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي الصادرة من الهيئة العامة للنقل، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر ديسمبر الماضي، توفر 10 شروط في الحافلة المدرسية.

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10 شروط للحافلة المدرسية 1- لا يتجاوز عمر السيارة 5 سنوات والحافلة 10 أعوام.

2- أن يكون ترخيص الحافلة ساري المفعول.

3- أن يكون نوع تسجيل المركبة وفقاً للمعتمد.

4- أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول.

5- أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري سارية المفعول.

6- أن تكون وثيقة التأمين على المركبة سارية المفعول.

7- أن تكون الحافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.

8- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

9- سداد المقابل المالي (إن وجد).

10- تصدر بطاقة تشغيل المركبة لمدة سنة.

وكانت اللائحة نفسها اشترطت 7 شروط في سائق الحافلة، ومن بينها، ألا يقل العمر عن خمسة وعشرين عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق، وأن يكون حاصلاً على دورة إسعافات أولية معتمدة.

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