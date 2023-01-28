السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
غداً.. بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور
فيديو أحدث ضجة في مصر.. ضبط مصنع ينتج الشاي والقهوة من الأسمنت الأبيض
235 مليار ريال ناتج قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال 9 أشهر
“الخدمات الأرضية” تعلن بدء التسجيل لحديثي التخرج عبر تمهير
شؤون الحرمين تدشن برنامج صناعة الأصولي في عامه الثاني بالمسجد الحرام.. غداً
شروط التقديم على التقاعد المبكر عبر نظام فارس

الرئيسية

 /

محليات

 /

غداً.. بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور

غداً.. بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور

غداً.. بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور
١١:٠١:٥٩ م، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، أنه سيتم يوم غد الأحد، بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور لطلاب التعليم العام والتربية الخاص ورياض الأطفال.

وأشارت الوزارة، إلى أن التسجيل في خدمة النقل المدرسي يبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد حتى تاريخ 1444/12/4هـ، بمشيئة الله.

وفي وقت سابق، اشترطت اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي الصادرة من الهيئة العامة للنقل، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر ديسمبر الماضي، توفر 10 شروط في الحافلة المدرسية.

اقرأ أيضا:

خدمة اليوم.. إصدار ترخيص النقل المدرسي بـ 9 خطوات

قبل العودة الحضورية.. توجيه هام من «تطوير» لأولياء الأمور بشأن خدمة النقل المدرسي

10 شروط للحافلة المدرسية

1- لا يتجاوز عمر السيارة 5 سنوات والحافلة 10 أعوام.

2- أن يكون ترخيص الحافلة ساري المفعول.

3- أن يكون نوع تسجيل المركبة وفقاً للمعتمد.

4- أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول.

5- أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري سارية المفعول.

6- أن تكون وثيقة التأمين على المركبة سارية المفعول.

7- أن تكون الحافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.

8- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

9- سداد المقابل المالي (إن وجد).

10- تصدر بطاقة تشغيل المركبة لمدة سنة.

وكانت اللائحة نفسها اشترطت 7 شروط في سائق الحافلة، ومن بينها، ألا يقل العمر عن خمسة وعشرين عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق، وأن يكون حاصلاً على دورة إسعافات أولية معتمدة.

 

اقرأ أيضا:

تحذير مهم من المرور: تجاوز حافلات النقل المدرسي يُعرّضك لهذه الغرامة

7 شروط يجب توافرها في سائق الحافلة المدرسية

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم التعليم النقل المدرسي نظام نور وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
إشادة أمريكية بدور المملكة في ردع إيران

إشادة أمريكية بدور المملكة في ردع إيران

٠٨:١٩ م، الثلاثاء، ١٠ يوليو ٢٠١٨
توقعات بسحب مُمطرة تسبقها رياح تحدّ من الرؤية على 4 مناطق

توقعات بسحب مُمطرة تسبقها رياح تحدّ من الرؤية على 4 مناطق

١٢:٢٨ م، الخميس، ٠٦ أكتوبر ٢٠١٦
بالأسماء.. «المدنية» تدعو 1249 مواطنة لاستكمال إجراءات ترشيحهن للوظائف الصحية

بالأسماء.. «المدنية» تدعو 1249 مواطنة لاستكمال إجراءات ترشيحهن للوظائف الصحية

٠٩:٢٠ ص، الأثنين، ٣١ أغسطس ٢٠١٥
العمل” تهدد “شركات الاستقدام” غير الملتزمة بالتشغيل بسحب تراخيصها

العمل” تهدد “شركات الاستقدام” غير الملتزمة بالتشغيل بسحب تراخيصها

٠٢:١٥ م، الأربعاء، ٠٩ يوليو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *