فيديو أحدث ضجة في مصر.. ضبط مصنع ينتج الشاي والقهوة من الأسمنت الأبيض

تواصل- فريق التحرير:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو قيل إنه لضبطية داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الشاي ومشروب قهوة شهير، بعلامات تجارية مقلدة غير حقيقية.

الأسمنت الأبيض

وأظهر الفيديو وجود الملايين من عبوات الشاي ومشروب القهوة الشهير في مصنع غير مرخص بمحافظة الغربية (شمالي مصر) يتم إنتاجها من مواد مجهولة.

وقال ناشر الفيديو، إن المصنع يقوم بإنتاج مشروب القهوة الشهير من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض.

وحسب- العربية نت- تلقت السلطات المصرية بلاغا بوجود مصنع غير مرخص يقوم بتصنيع نسكافيه مغشوش من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض، بجانب تزوير علامات تجاريه لشركات كبرى لإنتاج الشاي ومشروب القهوة ومنتجات الحلويات.

5 ملايين عبوة

وداهمت السلطات المصنع حيث تم ضبط عبوات من كافة المنتجات المغشوشة بإجمالي 5 ملايين عبوة وثلاثة طن خامات.

وفحصت الأجهزة الأمنية خلال الحملة طرق تصنيع النسكافيه والمنتجات الغذائية بنفس أكياس وعلب المنتجات الأصلية بعد غشها باستخدام بودرة منتجات بودرة البلاط كما تم ضبط شطائر من الجبس والأسمنت الأبيض.

وتم التحفظ على المضبوطات وتشميع المصنع وإحالة مالكيه والمسؤولين عنه إلى النيابة التي تولت التحقيق.

جزء من الحقيقة

من جانبه قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين في مصر، إن الفيديو به جزء من الحقيقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر إحدى الفضائيات المصرية، أن المصنع قلد العلامات التجارية المشهورة، وهي شركات استثمار ولها قواعد ثابتة، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع كل هذه الأمور.

المضبوطات

كما أكد أن الدولة حريصة أيضا على حماية المواطن وسلامته، وحماية الاستثمار المصري والاقتصاد، مبينا أنه تم ضبط المصنع حيث تم ضبط 3 أطنان مستلزمات إنتاج، 1900 كرتونة شاي منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عبوات سلع مقلدة من نسكافيه وشاي، كما تم ضبط 12 ماكينة تعبئة و2 تغليف ومصادرتهم وتم القبض على صاحب المصنع.

العقوبة المنتظرة

وأشار المسؤول المصري، أن العقوبة التي سيتم توقيعها على صاحب المصنع، 2 مليون جنيه لتقليد العلامات التجارية، والحبس من 3 إلى 7 سنوات ومصادرة البضائع المغشوشة.

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