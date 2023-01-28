235 مليار ريال ناتج قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال 9 أشهر

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بلغ قطاع تجارة الجملة والتجزئة مستوى قياسيا، خلال 9 أشهر، وتجاوز مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

نمو في 2022

وحقق القطاع، الذي يعد ثالث أكبر القطاعات في المملكة، باستثناء النفط، ناتجا بلغ نحو 235.3 مليار ريال بالأسعار الجارية خلال 9 أشهر من عام 2022، حسب “الاقتصادية”.

وتنقسم “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” إلى قسمين، الأول تجارة الجملة والتجزئة ويقصد بها تجارة السلع المشتراة بغرض بيعها بحالتها نفسها، في حين الفنادق والمطاعم تشمل تقديم الوجبات والإقامة.

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بنسبة بلغت 12%

وأسهم القطاع، الذي يشمل الفنادق والمطاعم، بنحو 20.1% في الناتج المحلي غير النفطي، بينما مثل نحو 7.8% من حجم الاقتصاد في المملكة كاملا.

ونما القطاع خلال الفترة المذكورة بنسبة 12% وهو معدل نمو مرتفع مقارنة بالأعوام السابقة، مستفيدا من معدلات النمو الكبيرة في الربعين الثاني والثالث على وجه الخصوص، لتستمر معدلات النمو السنوي للربع السابع على التوالي.

41% من اقتصاد المملكة

وحققت المملكة ناتجا إجماليا خلال 9 أشهر من العام الماضي بلغ نحو 2.1 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.9 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الذي سبقه، شكل القطاع غير النفطي 41.8% عند 880 مليار ريال.