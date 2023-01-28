السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
235 مليار ريال ناتج قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال 9 أشهر
“الخدمات الأرضية” تعلن بدء التسجيل لحديثي التخرج عبر تمهير
شؤون الحرمين تدشن برنامج صناعة الأصولي في عامه الثاني بالمسجد الحرام.. غداً
شروط التقديم على التقاعد المبكر عبر نظام فارس
حامل في شهرها الرابع.. القضاء الإيراني يقرر إنهاء حياة امرأة حرقت صورة الخميني
دراسة توضح كمية الألياف التي يحتاجها الطفل يومياً

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

235 مليار ريال ناتج قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال 9 أشهر

235 مليار ريال ناتج قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال 9 أشهر

235 مليار ريال ناتج قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال 9 أشهر
١٠:٥٧:٣٦ م، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

بلغ قطاع تجارة الجملة والتجزئة مستوى قياسيا، خلال 9 أشهر، وتجاوز مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

نمو في 2022

وحقق القطاع، الذي يعد ثالث أكبر القطاعات في المملكة، باستثناء النفط، ناتجا بلغ نحو 235.3 مليار ريال بالأسعار الجارية خلال 9 أشهر من عام 2022، حسب “الاقتصادية”.

وتنقسم “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” إلى قسمين، الأول تجارة الجملة والتجزئة ويقصد بها تجارة السلع المشتراة بغرض بيعها بحالتها نفسها، في حين الفنادق والمطاعم تشمل تقديم الوجبات والإقامة.

اقرأ أيضا:

عاجل.. الإحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة خلال نوفمبر 2022 بنسبة 3.6%

بنسبة بلغت 12%

وأسهم القطاع، الذي يشمل الفنادق والمطاعم، بنحو 20.1% في الناتج المحلي غير النفطي، بينما مثل نحو 7.8% من حجم الاقتصاد في المملكة كاملا.

ونما القطاع خلال الفترة  المذكورة بنسبة 12% وهو معدل نمو مرتفع مقارنة بالأعوام السابقة، مستفيدا من معدلات النمو الكبيرة في الربعين الثاني والثالث على وجه الخصوص، لتستمر معدلات النمو السنوي للربع السابع على التوالي.

41% من اقتصاد المملكة 

وحققت المملكة ناتجا إجماليا خلال 9 أشهر من العام الماضي بلغ نحو 2.1 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.9 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الذي سبقه، شكل القطاع غير النفطي 41.8% عند 880 مليار ريال.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم اقتصاد السعودية الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة

مواد ذات صلة

المزيد
انتعاش أسواق الذهب مع قرب عيد الفطر (صور)

انتعاش أسواق الذهب مع قرب عيد الفطر (صور)

٠٥:٠٨ م، الأحد، ١٠ يونيو ٢٠١٨
«الزامل» يعلق على الأمر الملكي بتعديل ضرائب الشركات المنتجة للنفط

«الزامل» يعلق على الأمر الملكي بتعديل ضرائب الشركات المنتجة للنفط

٠٤:٢٥ م، الأثنين، ٢٧ مارس ٢٠١٧
موجز أسعار الذهب والعملات بالمملكة اليوم الخميس

موجز أسعار الذهب والعملات بالمملكة اليوم الخميس

٠١:٥١ م، الخميس، ٣٠ يوليو ٢٠١٥
تقرير دولي يوقع انتعاشاً اقتصادياً العام المقبل.. إليكم الأسباب

تقرير دولي يوقع انتعاشاً اقتصادياً العام المقبل.. إليكم الأسباب

٠٧:٠٢ م، الثلاثاء، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *