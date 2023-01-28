دراسة توضح كمية الألياف التي يحتاجها الطفل يومياً

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أوضحت دراسة حديثة، أن الأطفال في عمر بين 1 و3 سنوات يحتاجون حوالي 14 غراماً من الألياف يومياً، وفي عمر بين 4 و8 سنوات إلى حوالي 16-20 غراماً، وفي عمر بين 9 و13 عاماً إلى حوالي 22-25 غراماً، وفي عمر بين 14 و18 عاماً إلى حوالي 25-31 غراماً.

وأكدت الدراسة، أن الألياف جزء من التغذية اللازمة للنمو الطبيعي للطفل وتطوره، فهي تساعد على الشبع لفترة أطول، والتحكم في مستوى السكر بالدم، وتقليل الكولسترول، وتنظيم الإخراج، وتقوية المناعة بالبكتريا الصديقة.

أهمية الألياف في الطعام

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وقالت ستيفاني دي فيغليا في الدراسة التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية، أن “الوجبة المشبعة والمرضية والغنية بالألياف ستنهي دورة الأكل المستمر أو المتكرر”، إلى جانب أنها تقلل الدهون والسكريات والملح التي تدخل إلى جسم الطفل.

ووفقا لموقع “مديكال إكسبريس”، تميل الأكلات المصنّعة إلى تفريغ الطعام من الألياف، وتعبئته بالدهون والسكريات والملح، لزيادة الشهية لتناول المزيد من هذه المذاقات، بينما يتجدد الإحساس بالجوع سريعاً نتيجة غياب الألياف، والنتيجة مشاكل صحية للطفل.

وأضافت فيغليا: “تحتوي العديد من الأطعمة الغنية بالألياف على البكتريا الصديقة، أو البروبيوتك، ما يحسن عملية الهضم وامتصاص المغذيات، ويقوي المناعة وبالتالي خفض مخاطر الأمراض”.

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