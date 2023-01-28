شروط التقديم على التقاعد المبكر عبر نظام فارس
تواصل – فريق التحرير:
أوضح نظام فارس، شروط التقديم للتقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات، ويمكن ذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرها والتي أعلنتها وزارة التعليم، وهي كالآتي:
4 شروط للتقديم
– أن يكون طلب إنهاء الخدمة والتقاعد المبكر في حال كان صافي الخدمة 25 سنة فأعلى.
– ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الـ60 .
– إرفاق جميع المستندات المطلوبة خلال رفع طلب التقاعد المبكر من خلال نظام فارس.
– تقديم الطلبات إلكترونيًا ولا يتم استقبالها ورقيًا
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وأتاح نظام فارس العديد من الخدمات للمديرين والموظفين، حسب “اليوم” ومنها:
خدمات نظام فارس للمدير
الطلبات:
– رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة.
– طلب بدل لموظف.
– إبلاغ غياب موظف.
الاستعلامات:
– استعلام عن الموظفين.
– استعلام عن طلبات الموظفين.
خدمات نظام فارس للموظف
الطلبات:
– طلبات الإجازات.
– إبلاغ مباشرة بعد إجازة.
– طلبات البدلات.
– طلب قطع إجازة.
– طلب تمديد إجازة.
– طلب تعديل مدة إجازة.
– طلب إلغاء إجازة.
– طلب تعديل بداية إجازة.
– طلب تقاعد.
الاستعلامات:
– كشف الرواتب.
– البيانات الأساسية للموظف.
– بيان السجل التاريخي للموظف.
– بيان خارج الدوام.
– بيان الانتدابات.
– الطلبات المعلقة.