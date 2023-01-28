شروط التقديم على التقاعد المبكر عبر نظام فارس

تواصل – فريق التحرير:

أوضح نظام فارس، شروط التقديم للتقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات، ويمكن ذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرها والتي أعلنتها وزارة التعليم، وهي كالآتي:

4 شروط للتقديم

– أن يكون طلب إنهاء الخدمة والتقاعد المبكر في حال كان صافي الخدمة 25 سنة فأعلى.

– ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الـ60 .

– إرفاق جميع المستندات المطلوبة خلال رفع طلب التقاعد المبكر من خلال نظام فارس.

– تقديم الطلبات إلكترونيًا ولا يتم استقبالها ورقيًا

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وأتاح نظام فارس العديد من الخدمات للمديرين والموظفين، حسب “اليوم” ومنها:

خدمات نظام فارس للمدير

الطلبات:

– رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة.

– طلب بدل لموظف.

– إبلاغ غياب موظف.

الاستعلامات:

– استعلام عن الموظفين.

– استعلام عن طلبات الموظفين.

خدمات نظام فارس للموظف

الطلبات:

– طلبات الإجازات.

– إبلاغ مباشرة بعد إجازة.

– طلبات البدلات.

– طلب قطع إجازة.

– طلب تمديد إجازة.

– طلب تعديل مدة إجازة.

– طلب إلغاء إجازة.

– طلب تعديل بداية إجازة.

– طلب تقاعد.

الاستعلامات:

– كشف الرواتب.

– البيانات الأساسية للموظف.

– بيان السجل التاريخي للموظف.

– بيان خارج الدوام.

– بيان الانتدابات.

– الطلبات المعلقة.