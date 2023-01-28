فلكية جدة: مشاهدة مذنب بالعين المجردة في هذا الموعد

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أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن المذنب (C / 2022 E3) ZTF وصل إلى حدود الرؤية بالعين المجردة ويمكن رصده مساء اليوم السبت 28 يناير 2023 بسماء الوطن العربي من موقع مظلم طوال الليل حيث يعثر عليه بالقرب من نجوم الدب الأصغر في الأفق الشمالي.

يبدو أجمل باستخدام التليسكوب

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس “فلكية جدة” إن المذنب ZTF يلمع حاليًا مثل نجم من القدر الخامس ، لكنه ليس واضحًا جدًا للعين المجردة ويفضل استخدام منظار صغير ولكن سيبدو أجمل بكثير من خلال التلسكوب.

وأورد أن اللون الأخضر للمذنب بسبب أن نواته تطلق الكربون ثنائي الذرة وهو مادة غازية شائعة في ذؤابة المذنبات والذي يضئ في الفضاء القريب تحت تاثير أشعة الشمس، ومن الممكن أن سيصبح اللون الأخضر أكثر كثافة في الليالي المقبلة مع اقتراب المذنب من الأرض.

تكون المذنبات

وتابع أبو زاهرة أن المذنب ZTF يستعد للمرور قرب الأرض مطلع فبراير حيث سيكون على مسافة 41,887,404 مليون كيلومتر. علمًا بانه كلما اقترب المذنب، سوف يتحرك أسرع عبر السماء لذلك لن يبقى قرب الدب الأصغر لفترة طويلة فقط بضعة أيام أخرى.

واستطرد: “نعلم اليوم أن المذنبات تتكون أساسًا من غازات مجمدة يتم تسخينها عند اقترابها من الشمس وتتوهج بضوء الشمس مع ارتفاع درجة حرارة الغازات وتوسعها ، تقوم الرياح الشمسية – بنفخ المادة المتوسعة إلى ذيل المذنب الجميل”.

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