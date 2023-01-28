إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

تواصل – فريق التحرير:

أصيب مساء، اليوم السبت، عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في اعتداءات لقوات الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في القدس وبيت لحم، كما أصيب العشرات بجروح وحالات اختناق.

حالات اختناق

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل غازية مسيلة للدموع على الفلسطينيين في بلدة بيتا بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، كما اعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين في قرية النبي صالح بمدينة رام الله.

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تصعيد خطير

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية عن تحذير المملكة من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير، والمملكة إذ تدين كل استهدافٍ للمدنيين، لتؤكد ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال.

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