تحذير من حيلة لسرقة حسابك على واتساب وأنت نائم

تواصل – فريق التحرير:

حذر خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، من خدعة لاختراق حسابات المستخدمين وسرقة بياناتهم الشخصية.

ووفقا للخبراء، تسمح هذه الحيلة للهاكرز بإرسال واستقبال النصوص من حسابك، وربما يقومون بخداع أصدقائك وعائلتك، وكل هذا يحدث وأنت نائم.

يذكر أنه تم اكتشاف الحيلة لأول مرة بواسطة الباحث الأمني زاك أفراهام، من شركة zecOps. ومنذ ذلك الحين، أصدر خبراء الأمن السيبراني في Malwarebytes Labs تحذيراتهم الخاصة.

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سرقة حساب واتساب

وقال زاك إن “حيلة الاستحواذ على حسابات الواتساب الأخيرة أمر بسيط وعبقري، ففي هذه هي الطريقة يحاول الهكر و أنت نائم تسجيل الدخول إلى حسابك عبر واتس آب، وتتلقى رسالة نصية تقول” عدم مشاركة هذا “.

ورغم عدم المشاركة، لا تزال تتعرض للاختراق، فيما يقول الخبراء إن هذا ليس ممكناً فحسب، بل إنه سهل التنفيذ إلى حد ما.

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