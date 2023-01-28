إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

تواصل – واس:

أعادت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

استئناف الأنشطة البحرية

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، اليوم، أنه تم استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بالميناء مع استمرار رفع درجة استعداد الميناء.

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شدة الرياح وحالة البحر

وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر أعلنت أمس الجمعة، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، نظرًا بسبب الأحوال الجوية وشدة الرياح وحالة البحر مضطربة جدًا.

وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية، شدد اللواء مهندس محمد الرحيم، رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.