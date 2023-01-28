السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“التعليم” تنشر جداول الحصص للأسبوع التاسع من الفصل الدراسي الثاني
تحذير من حيلة لسرقة حسابك على واتساب وأنت نائم
بدءاً من هذا الموعد.. تويتر تتيح الطعن على تعليق الحسابات
ضبط مواطن ظهر بمقطع مرئي يتحدث بمحتوى يمس القيم الدينية في المسجد النبوي
تطبيق تويتر يلغي خيار إرسال رسالة مباشرة في التحديث الأخير
الحربي يحذر من رسائل احتيال عبر بريد هوتميل ويحدد بلد المصدر

الرئيسية

 /

محليات

 /

ضبط مواطن ظهر بمقطع مرئي يتحدث بمحتوى يمس القيم الدينية في المسجد النبوي

ضبط مواطن ظهر بمقطع مرئي يتحدث بمحتوى يمس القيم الدينية في المسجد النبوي

ضبط مواطن ظهر بمقطع مرئي يتحدث بمحتوى يمس القيم الدينية في المسجد النبوي
٠٧:١١:١٧ م، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف، اليوم السبت، شخصًا، ظهر في مقطع مرئي يتحدث بمحتوى يمس بالقيم الدينية.

بيان الأمن العام 

وقال حساب الأمن العام على “تويتر”: ضبطت القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف مواطنًا ظهر في مقطع مرئي يتحدث بمحتوى يمس بالقيم الدينية، وتبين أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهة المختصة.

القبض على مواطنين

تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على مواطنين اثنين اعتديا على آخر، وصدما مركبته عمدا، وظهرت بمقطع فيديو، وثقته منصات السوشيال ميديا.

لخلاف سابق بينهم

وقال بيان الأمن العام عبر الحساب الرسمي على “تويتر”: قبضت شرطة منطقة حائل ظهرا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتديان على آخر وصدم مركبته عمدا، لخلاف سابق بينهم”.

الكلمات الدلالية:
الأمن العام القبض على مواطن قوة أمن المسجد النبوي محتوى يمس القيم الدينية

مواد ذات صلة

المزيد
المزروعي يتوقع: درجة الحرارة تلامس الخمسين شمال شرق المملكة خلال العيد

المزروعي يتوقع: درجة الحرارة تلامس الخمسين شمال شرق المملكة خلال العيد

٠١:٣٢ ص، الأربعاء، ١٥ يوليو ٢٠١٥
إلزام طالبات كلية التربية في عفيف بالبطاقة الجامعية مع الصورة الشخصية

إلزام طالبات كلية التربية في عفيف بالبطاقة الجامعية مع الصورة الشخصية

٠٩:١٢ م، الأحد، ١٠ أبريل ٢٠١٦
“الشؤون الإسلامية”: لا نية لتوحيد خطبة الجمعة.. وقائمة حظر الدعاة والأئمة “شائعة”

“الشؤون الإسلامية”: لا نية لتوحيد خطبة الجمعة.. وقائمة حظر الدعاة والأئمة “شائعة”

١٠:٠٥ م، السبت، ٠٧ فبراير ٢٠١٥
«حساب المواطن» يوضح حقيقة تعطل موقع تسجيل المستفيدين

«حساب المواطن» يوضح حقيقة تعطل موقع تسجيل المستفيدين

١٠:٥٣ م، الأثنين، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *