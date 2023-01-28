ضبط مواطن ظهر بمقطع مرئي يتحدث بمحتوى يمس القيم الدينية في المسجد النبوي

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف، اليوم السبت، شخصًا، ظهر في مقطع مرئي يتحدث بمحتوى يمس بالقيم الدينية.

بيان الأمن العام

وقال حساب الأمن العام على “تويتر”: ضبطت القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف مواطنًا ظهر في مقطع مرئي يتحدث بمحتوى يمس بالقيم الدينية، وتبين أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهة المختصة.

القبض على مواطنين

تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على مواطنين اثنين اعتديا على آخر، وصدما مركبته عمدا، وظهرت بمقطع فيديو، وثقته منصات السوشيال ميديا.

لخلاف سابق بينهم

وقال بيان الأمن العام عبر الحساب الرسمي على “تويتر”: قبضت شرطة منطقة حائل ظهرا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتديان على آخر وصدم مركبته عمدا، لخلاف سابق بينهم”.