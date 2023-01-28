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تطبيق تويتر يلغي خيار إرسال رسالة مباشرة في التحديث الأخير

تطبيق تويتر يلغي خيار إرسال رسالة مباشرة في التحديث الأخير

تطبيق تويتر يلغي خيار إرسال رسالة مباشرة في التحديث الأخير
٠٧:٠٣:٢٣ م، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني فيصل السيف أن تحديث تويتر الأخير تضمن إزالة خيار إرسال رسالة بشكل مباشر إلى حساب آخر، من الملف الشخصي للمستخدم.

وقال السيف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “في آخر تحديث لتويتر لنظامي أندرويد و iOS، أزالت الشركة خيار إرسال رسالة مباشرة إلى حساب آخر مباشرة من صفحة الملف الشخصي”.

وأضاف فيصل السيف “يظهر زر الرسالة المباشرة عادةً بجوار زر المتابعة ولكنه اختفى بدون استبداله”.

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تويتر بلا إعلانات

وفي وقت سابق، كشف رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن خدمة الاشتراك المدفوعة في منصة “تويتر” المملوكة له، ستعرض إعلانات أقل للمستخدمين، بما يشمل فئة خالية تمامًا من الإعلانات.

ويأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه الشبكة الاجتماعية وضعًا اقتصاديًا ضبابيًا منذ استحواذ ماسك عليها في أكتوبر.

وكتب ماسك عبر حسابه على “تويتر” أ: “الإعلانات متكررة جدًا على تويتر وكبيرة جدًا. نتخذ تدابير للتصدي لهذين الجانبين معًا في الأسابيع المقبلة”.

وأضاف أن الشبكة ستتيح “اشتراكًا أعلى سعرًا لا يتضمن أي إعلانات”.

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الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك الملف الشخصي تطبيق تويتر تويتر فيصل السيف

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