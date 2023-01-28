بدءاً من هذا الموعد.. تويتر تتيح الطعن على تعليق الحسابات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تويتر ، إتاحة إمكانية الطعن على قرارات الشركة بتعليق الحسابات، اعتبارا من الأول من فبراير المقبل.

معايير الطعن في تويتر

ووفقا للمعايير الجديدة، التي تلت شراء الملياردير إيلون ماسك للشركة في أكتوبر، فإنه لن يتم تعليق الحسابات على تويتر إلا في حالة الانتهاكات الجسيمية أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة، حسب “الاقتصادية”.

تعريف الانتهاكات الجسيمة

وتشمل الانتهاكات الجسيمة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين وغير ذلك.

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إجراءات جديدة

وأعلنت “تويتر” إنها ستتخذ، من الآن فصاعدا، إجراء أقل حدة بالمقارنة بتعليق الحساب مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب بحسب “رويترز”.

تخفيض عمال تويتر

ومنذ استحواذ “ماسك” على “تويتر” مقابل 44 مليار دولار، نفذت الشركة عمليات تقليص للقوى العاملة وتغييرات في نظام العمل، مع مساعي خفض التكاليف وزيادة الإيرادات.