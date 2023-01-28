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الحربي يحذر من رسائل احتيال عبر بريد هوتميل ويحدد بلد المصدر
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الحربي يحذر من رسائل احتيال عبر بريد هوتميل ويحدد بلد المصدر

الحربي يحذر من رسائل احتيال عبر بريد هوتميل ويحدد بلد المصدر

الحربي يحذر من رسائل احتيال عبر بريد هوتميل ويحدد بلد المصدر
٠٦:٤٣:٠٩ م، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي من رسالة احتيالية تصل عبر بريدك هوتميل من روسيا، موضحا أنها تدعي أنه يوجد تسجيل دخول ونشاط غريب على حسابك، لتقوم بعدها باختراق بريدك وجهازك الذي يعمل بنظام Windows .

ونصح الحربي، عبر حسابه في “تويترط، باتباع إجراء الأمان والذي يشمل عدم الضغط على الروابط الموجودة في الرسالة او فتح أي مرفقات من خلال انظمة Windows.

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وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني سالم الحربي من خطورة تطبيق سناب شات في استهداف بيانات وخصوصية المستخدمين.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن تطبيق سناب من أخطر التطبيقات التي من الممكن أن تستخدم ضدك سواء رجل أو امرأة بخصوص حفظ الصور في الذكريات وأيضاً تبادل الصور الخاصة في الخاص والقروبات”.

إجراءات لتعزيز خصوصية سناب

وأضاف أن هذه الصور قد تُستخدم في ابتزازك وتهديدك ونشر صور أصدقائك في حال تم سرقة حسابك.

ونصح سالم الحربي، باتباع إجراءات الأمان للوقاية من حالات اختراق حساب سناب شات كالتالي:

– اذهب إلى الإعدادات

– اضغط على الذكريات

– اضغط زر الحفظ

– اختر زر الحفظ ألبوم الكاميرا

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