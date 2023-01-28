الحربي يحذر من رسائل احتيال عبر بريد هوتميل ويحدد بلد المصدر
تواصل – فريق التحرير:
حذر الخبير التقني سالم الحربي من رسالة احتيالية تصل عبر بريدك هوتميل من روسيا، موضحا أنها تدعي أنه يوجد تسجيل دخول ونشاط غريب على حسابك، لتقوم بعدها باختراق بريدك وجهازك الذي يعمل بنظام Windows .
ونصح الحربي، عبر حسابه في “تويترط، باتباع إجراء الأمان والذي يشمل عدم الضغط على الروابط الموجودة في الرسالة او فتح أي مرفقات من خلال انظمة Windows.
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وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني سالم الحربي من خطورة تطبيق سناب شات في استهداف بيانات وخصوصية المستخدمين.
إجراءات لتعزيز خصوصية سناب
وأضاف أن هذه الصور قد تُستخدم في ابتزازك وتهديدك ونشر صور أصدقائك في حال تم سرقة حسابك.
ونصح سالم الحربي، باتباع إجراءات الأمان للوقاية من حالات اختراق حساب سناب شات كالتالي:
– اذهب إلى الإعدادات
– اضغط على الذكريات
– اضغط زر الحفظ
– اختر زر الحفظ ألبوم الكاميرا
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رسالة احتيالية تصلك على بريدك هوتميل من روسيا تدعي انه في تسجيل دخول ونشاط غريب على حسابك تخترق بريدك وجهازك الذي يعمل بنظام Windows .
🟢اجراء الامان عدم الضغط على الروابط الموجودة في الرسالة او فتح اي مرفقات من خلال انظمة Windows
🟢الرجاء النشر للتحذير والتنبيه.#رسالة_اليوم pic.twitter.com/yfmfCZGEbK
— سالم الحربي (@arnod) January 28, 2023