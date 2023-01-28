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شركة علم تعلن موعد برنامج التدريب التعاوني في مختلف التخصصات
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شركة علم تعلن موعد برنامج التدريب التعاوني في مختلف التخصصات

شركة علم تعلن موعد برنامج التدريب التعاوني في مختلف التخصصات

شركة علم تعلن موعد برنامج التدريب التعاوني في مختلف التخصصات
٠٦:٤٣:٠٤ م، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة علم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني (رجال / نساء) في (مختلف التخصصات) لعام 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

نبذة عن التدريب:

– تدريبك التعاوني خطوتك الأولى في سوق العمل وجزء أساسي من سيرتك المهنية. تسعد عِلم بتوفير فرص للتدريب التعاوني بمختلف التخصصات للجنسين.

مكان التدريب:

– مدينة الرياض.

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التخصصات المتاحة:

– (نظم معلومات، تقنية معلومات، هندسة حاسب، علوم حاسب، هندسة برمجيات، هندسة صناعية، محاسبة، إدارة مالية، نظم معلومات إدارية، تسويق، موارد بشرية، قانون).

الشروط العامة:

1- سعودي / سعودية الجنسية.
2- معدل تراكمي لا يقل عن (2.5 من 4) أو (3.25 من 5) في التخصصات الموضحة أعلاه.

موعد بدء التدريب:

– يوم الأحد بتاريخ 1444/08/20هـ الموافق 2023/03/12م ولمدة (4) أشهر.

طريقة التقديم:

–  وأشارت شركة علم، إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

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