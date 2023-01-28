شركة علم تعلن موعد برنامج التدريب التعاوني في مختلف التخصصات

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أعلنت شركة علم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني (رجال / نساء) في (مختلف التخصصات) لعام 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

نبذة عن التدريب:

– تدريبك التعاوني خطوتك الأولى في سوق العمل وجزء أساسي من سيرتك المهنية. تسعد عِلم بتوفير فرص للتدريب التعاوني بمختلف التخصصات للجنسين.

مكان التدريب:

– مدينة الرياض.

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التخصصات المتاحة:

– (نظم معلومات، تقنية معلومات، هندسة حاسب، علوم حاسب، هندسة برمجيات، هندسة صناعية، محاسبة، إدارة مالية، نظم معلومات إدارية، تسويق، موارد بشرية، قانون).

الشروط العامة:

1- سعودي / سعودية الجنسية.

2- معدل تراكمي لا يقل عن (2.5 من 4) أو (3.25 من 5) في التخصصات الموضحة أعلاه.

موعد بدء التدريب:

– يوم الأحد بتاريخ 1444/08/20هـ الموافق 2023/03/12م ولمدة (4) أشهر.

طريقة التقديم:

– وأشارت شركة علم، إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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