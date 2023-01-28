خلال أقل من شهر.. إيران تنهي حياة أكثر من 50 محتجًا ومتظاهرًا

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منظمة حقوقية، أمس الجمعة، أنّ السلطات الإيرانية أعدمت 55 شخصاً خلال أقل من شهر منذ بداية العام الجاري 2023.

وأضافت أنّ الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام يهدف إلى بثّ الخوف في ظلّ الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وتفصيلا، أوضحت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النرويج مقرّاً، إنّها أكّدت 55 عملية إعدام على الأقل في الأيام الـ26 الأولى من هذه السنة.

وتابعت أنّ 4 أشخاص أُعدموا بتُهم مرتبطة بالاحتجاجات، بينما غالبية الذين تمّ شنقهم – 37 مداناً – أُعدموا في جرائم تتعلّق بالمخدّرات.

خطر الإعدام يتزايد

وأشارت إلى أن 107 أشخاص على الأقل لا يزالون يواجهون خطر الإعدام على خلفية التظاهرات، بعد الحكم عليهم بالإعدام أو بتهم ارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام.

ومع تزايد استخدام إيران لعقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة، أشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى أنّ “كلّ عملية إعدام من قبل إيران هي سياسية” لأنّ الهدف الرئيسي منها “هو خلق الخوف والرعب في المجتمع”.

دعوة للمجتمع الدولي

في سياق متصل، قال مدير المنظمة محمد أميري مقدم إنّه “لوقف آلة الإعدام الحكومية، يجب عدم التسامح مع أي إعدام، سواء كان سياسياً أو غير سياسي”، على حد تعبيره.

وأضاف أنّ عدم وجود ردّ فعل كافٍ من المجتمع الدولي يخاطر بخفض “الثمن السياسي لإعدام المتظاهرين”.

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