بمشاركة القطاع المالي.. “الغطاء النباتي” يعقد ورشة عمل لتحقيق مستهدفات زراعة 10 مليارات شجرة

تواصل – فريق التحرير:

عقَد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ورشة عمل للقطاع المالي، برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبدالقادر ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاختصاص المالي.

وتأتي ورشة العمل، ضمن مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء والخطة التنفيذية للتشجير؛ لتحقيق مستهدفات زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة.

محاور ورشة العمل

وناقشت الورشة المتطلبات المالية للمبادرة، وخيارات وأدوات التمويل الممكنة، واكتشاف فرص تمويلها، وسبل تحفيز الابتكار المالي، وجذب الاستثمارات والتمويل الاجتماعي، بجانب استعراض أفضل الممارسات لتمويل مبادرات ومشاريع تنمية الغطاء النباتي، وغير ذلك من محاور الدراسة ذات العلاقة بالجانب المالي.

شارك في الورشة ممثلين عن البنك المركزي، صندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني لإدارة الدين، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج كفالة، وصندوق البيئة، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، ووكالة السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد والتخطيط، ووكالة الاقتصاد والتخصيص بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وعدد من البنوك التجارية المحلية والعالمية.

سلسلة من الورش العلمية

ويواصل المركز تنفيذ مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء بعقد سلسلة من الورش العلمية بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين، وبيوت الخبرة العالمية؛ لتقييم واقع التشجير في المملكة، وتحديد احتياجاته المستقبلية، وتطوير آليات تنفيذ المسوحات الميدانية، وقواعد تطوير الخرائط الرقمية، وإنشاء المنصة الإلكترونية الجيومكانية للتشجير في بيئات المملكة ومناطقها؛ للوصول إلى مخطط استراتيجي شامل للتشجير، ووضع خطة تنفيذية لإدارة الشراكات مع القطاعات والجهات المختلفة؛ وذلك للوصول إلى غطاء نباتي مزدهر ومستدام.

اقرأ أيضا:

“الغطاء النباتي” يطلق حملة للحفاظ على المراعي.. ويكشف الموعد (صور)

بأحدث التقنيات.. «الغطاء النباتي» يوقع عقدًا لتنمية المراعي الطبيعية في مناطق المملكة