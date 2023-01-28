هل التعليم والمعاهد التي تقدم دورات تعليمية عليها ضريبة القيمة المضافة؟ “الزكاة” تجيب

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن رسوم خدمات التعليم المقدمة للمواطنين من قبل المنشآت المرخصة من وزارة التعليم والمراكز والمعاهد التي تقع تحت إشراف مؤسسة التدريب التقني.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، في “تويتر”، ردا على سؤال ورد فيه ” هل التعليم والمعاهد التي تقدم دورات تعليمية عليها ضريبة القيمة المضافة؟”.

وأجابت الهيئة بقولها “عزيزي العميل، للتوضيح لك، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن رسوم خدمات التعليم المقدمة للمواطنين من قبل المنشآت المرخصة من وزارة التعليم والمراكز والمعاهد التي تقع تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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توضيح من “الزكاة والضريبة” بشأن استيراد السلع من الخارج للأفراد

ضوابط الاستيراد للأفراد

وفي وقت سابق، تفاعل حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر مع سؤال أحد المغردين قال فيه: “السلام عليكم أنا بطلب لي ٥ درابيل عادية من علي إكسبرس للعلم أنها مو كهربائية ولا حرارية هل تعتبر استخدام شخصي ؟.. وهل مسموحة؟.

وأضاف الحساب: “الاستيراد للأفراد يجب أن تكون بكمية ذات طابع شخصي وليست للغرض التجاري، كما يتم تحديد الكمية من قِبل المعاين الجمركي في المنفذ”. تقديم الإقرارات الضريبية

وكانت الهيئة، قد دعت المنشآت، من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي والربع الرابع من عام 2022م، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر يناير الجاري.

وحثت المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، أو تقديمها والسداد عن طريق تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

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