وزارة الدفاع تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة في قوة الصواريخ الاستراتيجية

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أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية عن طرح (129) وظيفة على برنامج المساندة الفنية.

فترة التقديم

يبدأ التقديم في الفترة 14 – 20 رجب 1444 هـ.

طريقة التقديم

ودعت الوزارة، الراغبين في التقديم على هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، التقديم من خلال بوابة التوظيف على الرابط التالي: اضغط هنا

وزارة الدفاع

ومؤخرًا، أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب (الكليات العسكرية) ولجنة (قبول الجامعيين) عن إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول في الكليات العسكرية اعتباراً من يوم الأحد 1444/04/19هـ الموافق 2022/11/13م والتقيد بالتعليمات الموضحة أدناه.

موعد إجراء الكشف الطبي

– إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول في (الكليات العسكرية) و (الجامعيين) اعتباراً من يوم الاحد 1444/04/19هـ الموافق 2022/11/13م.

التعليمات (الطلبة الجامعيين):

1- طباعة نماذج الكشف الطبي الثاني وإحضارها.

2- يجب احضار اصل الهوية الوطنية.

3- حجز موعد لإجراء الكشف الطبي الثاني من خلال الموقع.

4- التقيد بالزي الرياضي : بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر.

5- يجب احضار صور شخصية حديثة مكشوف الرأس عدد (2) مقاس (2*3).

6- لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.

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التعليمات (طلبة الكليات):

1- طباعة نماذج الكشف الطبي الثاني وإحضارها.

2- يجب احضار اصل الهوية الوطنية.

3- التقيد بالزي الرياضي لكل كلية:

أ‌- كلية الملك عبدالعزيز الحربية بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر.

ب- كلية الملك فيصل الجوية بنطلون أي لون وقميص باللون الأزرق.

ج- كلية الملك فهد البحرية بنطلون أي لون وقميص باللون الأبيض.

د- كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي (أي وظيفة) بنطلون أي لون وقميص باللون الأسود.

4- يجب احضار صور شخصية حديثة مكشـوف الرأس عدد (2) مقاس (2*3).

5- لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.

وصف الموقع:

– مكتب التسجيل الواقع خلف مبنى – شئون المتقاعدين للقوات المسلحة – طريق الملك عبد العزيز (نفس موقع الكشف الطبي الاولي).

رابط البوابة: اضغط هنا

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