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“فولكسفاجن” في حربها مع “تسلا”: انتظروا الرد

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“فولكسفاجن” في حربها مع “تسلا”: انتظروا الرد

“فولكسفاجن” في حربها مع “تسلا”: انتظروا الرد

“فولكسفاجن” في حربها مع “تسلا”: انتظروا الرد
٠٥:٥٢:٤٩ م، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الشركة الألمانية العملاقة فولكسفاجن، اعتزامها تجنب الدخول في حرب أسعار مع رائدة صناعة السيارات الكهربائية، شركة تسلا الأمريكية.

الرد على تخفيض الأسعار 

وقالت “فولكسفاجن” إنها تعتزم الرد على تخفيضات الأسعار الأخيرة من جانب الشركة الأمريكية المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية، بخطوة مماثلة من جانب أكبر مجموعة لتصنيع السيارات في أوروبا، حسب “الاقتصادية”.

نثق في منتجاتنا 

وقالت المجموعة الألمانية في تصريحات صحفية: “فولكسفاجن” لن تدخل في حرب أسعار مع المنافسة الأمريكية، مضيفة “لدينا استراتيجية أسعار واضحة ونعول في ذلك على الموثوقية، نحن نثق في قوة منتجاتنا وعلاماتنا التجارية” وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

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المنافسة في السيارات الكهربائية 

وبينت فولكسفاجن أنها تسعى إلى أن تكون موردا رائدا على مستوى العالم للسيارات الكهربائية، لكنه أردف أن هذا الهدف يجب أن يتحقق من خلال النمو الربحي.

وكانت تسلا الرائدة في مجال السيارات الكهربائية خفضت الأسعار بشكل ملحوظ بسبب المنافسة الشرسة في أسواق الصين وأوروبا وأمريكا

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