وزير خارجية أمريكا السابق: إيران “تنظيم إرهابي” في شكل دولة

تواصل- فريق التحرير:

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، أن النظام الإيراني الذي أسسه الخميني، “تنظيما إرهابيا” بهيئة دولة ترعى جماعات إرهابية بينها مليشيا حزب الله اللبناني والحوثيين لتحقيق أجندة توسعية في المنطقة.

لا فرق بين إيران وتنظيمات إرهابية

وأكد بومبيو في كتابه بعنوان “لا تعطِ أي بوصة، القتال من أجل أمريكا التي أحب”، إلى أنه لا فرق بين إيران وتنظيمات إرهابية مثل القاعدة التي يقع معقلها الرئيسي في طهران وليس أفغانستان.

قرار قتل سليماني

وكشف تفاصيل اتخاذ قرار قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد مطلع 2020 من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب ومسؤولين في إدارته، لافتاً إلى أن الوقت حان للضغط على الزناد وإنهاء العمليات الإرهابية الإيرانية.

وكان بومبيو أفاد بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ساعدت عملاء الموساد على الفرار من إيران في فبراير 2018، بعد أن نجح هؤلاء العملاء في سرقة أرشيف إيران النووي السري من قلب طهران، بحسب ما أوردت صحيفة جيروزاليم بوست.

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