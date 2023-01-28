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“الخضيري” يجري تحليلًا للعسل والخلطات التي يدعي بائعوها بأنها شفاء ويكتشف الصدمة
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“الخضيري” يجري تحليلًا للعسل والخلطات التي يدعي بائعوها بأنها شفاء ويكتشف الصدمة

“الخضيري” يجري تحليلًا للعسل والخلطات التي يدعي بائعوها بأنها شفاء ويكتشف الصدمة

“الخضيري” يجري تحليلًا للعسل والخلطات التي يدعي بائعوها بأنها شفاء ويكتشف الصدمة
٠٤:٤٥:٠٦ م، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قال الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، إنه قام بإجراء عمليات تحليل في المختبر على عينات من العسل والخلطات التي يدعي بائعوها بأنها شفاء.

حبوب مطحونة

وأوضح “الخضيري” خلال لقائه في برنامج “نقطة عمياء” على قناة السعودية، عن اكتشافه صدمة بأنها تحتوي على “حبوب مطحونة”.

وقال الخضيري:” هذه الخلطات تعتبر جريمة في الطب لأن يتم خلط مواد كثيرة ببعضها دون أن يعلموا التفاعل الذي قد يحدث بين المواد وبعضها”.

أدوية كورتيزومية

وتابع : وجدنا أن معظم هذه الخلطات مضاف لها أدوية كورتيزومية وأدوية أخرى للإنزاف وإذا أخذت هذه الحبوب مع العسل يخفض السكر وبالتحليل وجد أنه يحتوي على جيليكوفاج مطحون ومضاف للعسل ويباع الـ 100 مللي منها بـ 500 ريال.

وأضاف : ” أكثر من 80٪ من الأشخاص الذين يدعون أنهم معالجون ويعملون تلك الخلطات هم جهلة ليس لديهم أي شهادة علمية أو دراسات أو أبحاث”.

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الكلمات الدلالية:
العسل حبوب مطحونة عمليات تحليل العسل فهد الخضيري

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