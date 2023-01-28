فتح باب القبول على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة للسجون

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للسجون رجال ) على رتبة (وكيل رقيب).

وذلك للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة وسوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم السبت الموافق 6 / 7 / 1444 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 11 / 7 / 1444 هـ .

الشروط

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية .

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول .

– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية .

– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص .

الرتبة

وكيل رقيب

المؤهل المطلوب

شهادة البكالوريوس

شروط خاصة بالمؤهل

أن يكون حاصل على مؤهل بكالوريوس في تخصص:

محاسبة – إحصاء – هندسة شبكات – إدارة مالية – أمن المعلومات – مصمم موشن جرافيكس – برمجيات حاسب آلي – إعلام صناعة محتوى الاعلام الرقمي.

تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة

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