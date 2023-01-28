السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
فتح باب القبول على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة للسجون
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فتح باب القبول على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة للسجون

فتح باب القبول على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة للسجون

فتح باب القبول على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة للسجون
٠٤:٣٢:٠٨ م، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للسجون رجال ) على رتبة  (وكيل رقيب).

وذلك للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة وسوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم السبت الموافق 6 / 7 / 1444 هـ  وحتى يوم الخميس الموافق 11 / 7 / 1444 هـ .

الشروط

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات  أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية .

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول .

– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية .

– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص .

الرتبة

وكيل رقيب

المؤهل المطلوب

شهادة البكالوريوس

شروط خاصة بالمؤهل

أن يكون حاصل على مؤهل بكالوريوس  في تخصص:

محاسبة – إحصاء – هندسة شبكات – إدارة مالية – أمن المعلومات – مصمم موشن جرافيكس – برمجيات حاسب آلي – إعلام صناعة محتوى الاعلام الرقمي.

تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة

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السجون رقيب اول فرص عمل وزارة الداخلية وظائف شاغرة

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