فتح باب القبول على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة للسجون
تواصل- فريق التحرير
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للسجون رجال ) على رتبة (وكيل رقيب).
وذلك للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة وسوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم السبت الموافق 6 / 7 / 1444 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 11 / 7 / 1444 هـ .
الشروط
– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .
– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية .
– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول .
– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية .
– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص .
الرتبة
وكيل رقيب
المؤهل المطلوب
شهادة البكالوريوس
شروط خاصة بالمؤهل
أن يكون حاصل على مؤهل بكالوريوس في تخصص:
محاسبة – إحصاء – هندسة شبكات – إدارة مالية – أمن المعلومات – مصمم موشن جرافيكس – برمجيات حاسب آلي – إعلام صناعة محتوى الاعلام الرقمي.
تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة
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