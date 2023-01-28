الأسهم تغلق على ارتفاع.. والذهب يواصل حصد المكاسب والنفط يخسر

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أنهى مؤشر السوق الرئيس، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بـ140 نقطة وبنسبة 1.3 %، مغلقا عند 10822 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه الأسبوع الذي سبقه عند 10682 نقطة.

وسجل معدل التداول اليومي انخفاضا بنسبة 7 % خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 3.58 مليار ريال مقارنة بالأسبوع الذي سبقه والذي بلغ نحو 3.85 مليار ريال، حسب “أرقام”.

ارتفاع 17 قطاعا

وفيما يخص مؤشرات القطاعات، ارتفع 17 قطاعا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وسجلت 4 قطاعات انخفاضا.

وتصدر قطاع “التأمين” القطاعات المرتفعة بنسبة 3.6 %، ثم قطاع “الرعاية الصحية” بنسبة 2.7 %، وقطاع “إدارة وتطوير العقارات” بنسبة 2.3 %، وارتفع قطاعا “البنوك” و”المواد الأساسية” بنسبة 1.9 % و1.2 %، على التوالي.

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النفط يخسر 2% تراجعت أسعار النفط عند التسوية، أمس الجمعة، لتنهي الأسبوع على انخفاض طفيف، إذ محت مؤشرات على قوة الإمدادات النفطية الروسية أثر بيانات أظهرت نموا أفضل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي وآمال في تعاف سريع للطلب الصيني، حسب “سكاي نيوز عربية”.