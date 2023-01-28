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المملكة تحذر من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير

المملكة تحذر من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير

المملكة تحذر من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير
٠٣:٥٢:٣٨ م، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أعربت وزارة الخارجية عن تحذير المملكة من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير، والمملكة إذ تدين كل استهدافٍ للمدنيين، لتؤكد ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال.

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اعتقال 400 فلسطيني

وقد وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 400 فلسطيني في الضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري.

وأفاد نادي الأسير في بيان أن قوات الاحتلال نفّذت خلال الساعات 24 الماضية حملة اعتقالات في القدس والضفة الغربية، طالت نحو 45 فلسطينياً، وأن حملة المداهمات والاعتقالات مستمرة، لافتاً النظر أن عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو 400 فلسطيني منذ بداية العام الجاري بينهم أطفال ونساء.

اقتحام أحياء في البلدة القديمة

من جهة أخرى، أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس المحتلة، وصفت جراحه بالخطيرة.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام أحياء في البلدة القديمة ومخيم شعفاط، وحولتها لثكنة عسكرية، واعتدت على الفلسطينيين، مما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح وحالات اختناق.

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أخبار فلسطين اقتحام مخيم جنين التصعيد الإسرائيلي المملكة تحذر وزارة الخارجية

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