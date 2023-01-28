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تلاوة خاشعة للشيخ مزيد المزيد إمام جامع الأميرة حصة بنت أحمد السديري بعد وفاته
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تلاوة خاشعة للشيخ مزيد المزيد إمام جامع الأميرة حصة بنت أحمد السديري بعد وفاته

تلاوة خاشعة للشيخ مزيد المزيد إمام جامع الأميرة حصة بنت أحمد السديري بعد وفاته

تلاوة خاشعة للشيخ مزيد المزيد إمام جامع الأميرة حصة بنت أحمد السديري بعد وفاته
٠٣:٣٢:١١ م، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نعى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الشيح مزيد بن محمد المزيد، الذي توفى إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.

وقال أحد المغردين :” انتقل إلى رحمة الله تعالى فضيلة الشيخ #مزيد_بن_محمد_المزيد إمام جامع الأميرة حصة بنت أحمد السديري بحي المعذر الشمالي.. غفر الله له وأعلى منزلته في الفردوس .. وأحسن الله عزاء أهله وذريته وذويه”.

وتابع :” الصلاة عليه اليوم السبت ٦-٧-١٤٤٤ بعد صلاة العصر في جامع الراجحي والدفن في مقبرة النسيم”.

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تلاوة خاشعة

كما نشر البعض فيديوهات من تلاوات خاشعة للشيخ الراحل، وعلق :” هذا مقطع تلاوة خاشعة من #سورة_يوسف لفضيلة الشيخ مزيد المزيد إمام وخطيب جامع الأميرة حصة السديري بحي المعذر الشمالي.. غفر الله له وتجاوز عنه وأعلى منزلته في الفردوس”.

وأحدثت وفاة الشيخ “مزيد المزيد”، حالة حزن لدى كل من عرفه، حيث تميز بحسن الخلق وصوته الجميل في قراءة القرآن الكريم وغزارة علمه، داعين له بالرحمة والمغفرة.

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