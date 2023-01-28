عيار 21 يتجاوز 203 ريالات… تعرف على أسعار الذهب بالمملكة اليوم

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واصلت أسعار الذهب، اليوم السبت الموافق 28 من يناير، تراجعها في أسواق المملكة، لليوم الثاني على التوالي، وسجل عيار 24 نحو 232.76 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 213.37 ريال.

عيار 21 يسجل 203.67 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.67 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.57 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.78 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.38 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7239 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1629 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 232,762 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 233.13 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 213.70 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.99 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.85 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.99 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.56 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7250 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1632 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 233,127 ريال.

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