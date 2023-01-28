السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
عيار 21 يتجاوز 203 ريالات… تعرف على أسعار الذهب بالمملكة اليوم
تلاوة خاشعة للشيخ مزيد المزيد إمام جامع الأميرة حصة بنت أحمد السديري بعد وفاته
المغرب يعيد فتح سفارته في العراق بعد 6 سنوات من الإغلاق
“هجران الإباحية بداية الحياة “يتصدر الترند.. ومغردون: المشاهد الخارجة تفسد القلب
وفاة المشرف التربوي فهد بن عبدالرحمن أبوسيف إثر حادث سير بالمدينة
تعرف على خطوات التحقق من صلاحية هويتك عبر “أبشر”

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

عيار 21 يتجاوز 203 ريالات… تعرف على أسعار الذهب بالمملكة اليوم

عيار 21 يتجاوز 203 ريالات… تعرف على أسعار الذهب بالمملكة اليوم

عيار 21 يتجاوز 203 ريالات… تعرف على أسعار الذهب بالمملكة اليوم
٠٣:٣٤:٠٤ م، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

واصلت أسعار الذهب، اليوم السبت الموافق 28 من يناير، تراجعها في أسواق المملكة، لليوم الثاني على التوالي،  وسجل عيار 24 نحو 232.76 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 213.37 ريال.

عيار 21 يسجل 203.67 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.67 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.57 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.78 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.38 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7239 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1629 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 232,762 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 233.13 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 213.70 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.99 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.85 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.99 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.56 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7250 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1632 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 233,127 ريال.

اقرأ أيضا:

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 204 ريالات

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب بدون مصنعية اقتصاد السعودية الذهب الآن الذهب في السعودية سعر جرام الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
أسعار الذهب والعملات بالمملكة اليوم (صور)

أسعار الذهب والعملات بالمملكة اليوم (صور)

٠٢:٥٣ م، الأربعاء، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦
«أمانة مجلس التعاون» تشارك في حوار مؤسسات النقد والبنوك بـ«فرانكفورت»

«أمانة مجلس التعاون» تشارك في حوار مؤسسات النقد والبنوك بـ«فرانكفورت»

٠٤:٠٦ م، الأربعاء، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٧
280 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10478 نقطة

280 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10478 نقطة

٠٤:٤٩ م، الخميس، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
وبرنت يُسجل 102.84 دولارًا.. النفط يحقق أول مكاسب أسبوعية بعد سلسلة من الخسائر

وبرنت يُسجل 102.84 دولارًا.. النفط يحقق أول مكاسب أسبوعية بعد سلسلة من الخسائر

١٢:٥٢ م، الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *