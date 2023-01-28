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المغرب يعيد فتح سفارته في العراق بعد 6 سنوات من الإغلاق
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المغرب يعيد فتح سفارته في العراق بعد 6 سنوات من الإغلاق

المغرب يعيد فتح سفارته في العراق بعد 6 سنوات من الإغلاق

المغرب يعيد فتح سفارته في العراق بعد 6 سنوات من الإغلاق
٠٣:٢٣:٣٤ م، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعادت السلطات المغربية افتتاح سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، اليوم (السبت)، وذلك بعد إغلاق دام 6 سنوات، حيث كانت نقلت مهام عملها من الأردن على إثر سيطرت تنظيم داعش على ثلث مساحة العراق.

تفاعل دبلوماسي

من جانبه، أفاد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال استقباله وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بأن علاقات بلاده بالمغرب ستشهد جيلاً جديداً من التفاعل الدبلوماسي.

سلسل لقاءات

وبحسب المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف فإن بوريطة سيعقد سلسلة من اللقاءات تشمل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين. وأعلن الصحاف أن زيارة بوريطة ستشهد إعادة افتتاح السفارة المغربية في بغداد.

نقل مهام السفارة في 2016

وكان المغرب أغلق سفارته في العراق قبل 6 سنوات، ونقل مهامها إلى الأردن، وتحديداً في فبراير 2016 على خلفية تدهور الوضع الأمني إثر سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على ثلث مساحة العراق عام 2014.

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الكلمات الدلالية:
العراق المغرب داعش سفارة المغرب في العراق فتح سفارة المغرب

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