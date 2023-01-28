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وفاة المشرف التربوي فهد بن عبدالرحمن أبوسيف إثر حادث سير بالمدينة
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وفاة المشرف التربوي فهد بن عبدالرحمن أبوسيف إثر حادث سير بالمدينة

وفاة المشرف التربوي فهد بن عبدالرحمن أبوسيف إثر حادث سير بالمدينة

وفاة المشرف التربوي فهد بن عبدالرحمن أبوسيف إثر حادث سير بالمدينة
٠٢:٥٨:١٤ م، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نعت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، المشرف التربوي في تعليم شمال المدينة فهد بن عبدالرحمن أبوسيف إثر حادث سير.

وأفادت حسابات تهتم بنشر وتغطية كل ما يخص أخبار المدينة المنورة، أنه سيتم الصلاة على الراحل اليوم بعد صلاة المغرب أو العشاء من المسجد النبوي.

حادث سير

وكتب حساب أخبار المدينة المنورة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” انتقل إلى رحمة الله المشرف التربوي في تعليم شمال المدينة أ : فهد بن عبدالرحمن ابوسيف إثر حادث سير”.

وتابع :” وسوف يصلى عليه إما المغرب أو العشاء في المسجد النبوي.. نسأل الله للفقيد الرحمة والمغفرة وأن يلهمنا وأهله الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

نعي الراحل

ونعى المشرف الراحل احد أصدقائه بالتعليق بالقول :” اللهم أحسن عزاءنا في أخي وصديقي فهد أبو سيف واغفر له وارحمه وألهم أهله الصبر والسلوان . إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال آخر :” رحمه الله عليك يا أبا بسام وأسكنك الله الجنة كنت نعم الأخ والصديق والزميل وكنت ذو صاحب أخلاق رفيعه جدا جدا .. اللهم الهم أهله الصبر والسلون”.

 

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية حادث سير فهد بن عبدالرحمن ابوسيف وفاة المشرف التربوي

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