“هجران الإباحية بداية الحياة “يتصدر الترند.. ومغردون: المشاهد الخارجة تفسد القلب

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، مع هاشتاج “هجران الإباحية بداية الحياة”، معددين أخطار الانجراف بسبب مشاهدة المواد الإباحية.

أحد أنماط الإدمان السلوكي

ويعرف إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية أو الإدمان على الإباحية المصورة بأنه أحد أنماط الإدمان السلوكي الذي تسيطر على المصاب به رغبة مُلحة في مشاهدة المواد المرئية المثيرة للغرائز بكافة أشكالها.

وحسب مواقع متخصصة، تزايدت معدلات الإصابة بهذا النوع من أنواع الإدمان خلال السنوات الأخيرة -خاصة بين الشباب والمراهقين نتيجة انتشار الإنترنت وغياب الرقابة، لكن هذا لا يعني اقتصاره على تلك الشريحة العمرية فقط بل إن نسبة كبيرة من البالغين يعانون من ذات الأمر.

وعبر الهاشتاج، الذي تفاعل عليه آلاف المغردين، قال مغرد: “الحرام ما فيه خير، أصدق الله يصدقك، الله أرحم من أن يعذب عبده بالشهوة، لا تلق نفسك في اليم وتقول لن أبتل بالماء”.

ودعا مغرد آخر قائلا: “اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا وأعراضنا وعقولنا وأخلاقنا وجوارحنا وديارنا وأموالنا اللهم من أرادنا أو أراد إيماننا وأمننا وأعراضنا وعقولنا وأخلاقنا وجوارحنا وديارنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأرنا فيهم مايسرنا يا قوي يا عظيم يا عزيز يا جبار”.

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أضرار جسمانية ونفسية وسلوكية

وقد أثبتت نتائج الدراسات العلمية بصورة قاطعة أن إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية أحد أشد أنواع الإدمان السلوكي خطورة، وذلك يرجع الأضرار الناتجة عنه والتي تمتد لتشمل الجوانب الجسمانية والنفسية والسلوكية وحتى الاجتماعية.

وغرد متابع: “تعد مشاهدة الأفلام الإباحية من الشرور التي تؤدي إلى فساد قلب المؤمن، وإضعاف إيمانه بالله؛ إذ إنّ تلك المشاهدة فيها اطلاع المرء على أمرٍ حرّمه الله -تعالى- من العورات، وفيه كذلك إثارةٌ للغريزة، وإيقاظٌ للفتنة، وتطلّع النّفس لفعل الفاحشة”.

كما كتب آخر: “الله سبحانه حرمها لأنها مفسدة اخلاقياً و دينياً و مجاهدة النفس على ترك المحرم مأجور صاحبها بإذن الله الله يغفر لنا ويرحمنا و يعافي كل مبتلى”.