تفاصيل إنقاذ زائر للمسجد النبوي توقف قلبه وتنفسه بعد دخوله في حالة إغماء

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تمكنت فرق الهلال الأحمر بالمدينة المنورة من إنقاذ زائر للمسجد النبوي توقف قلبه وتنفسه بعد دخوله في حالة إغماء.

وذكر مدير فرع الهيئة د. أحمد بن علي الزهراني أن الفرق الإسعافية والفرق التطوعية ممثلة بمركز إسعاف الحرم باشرت حالة توقف قلب وتنفس.

تفاصيل عملية الإنقاذ

وتابع: وعند وصول الفرق الطبية تبين وجود حاله إغماء داخل المسجد النبوي الشريف وتعاني توقفا تاما للقلب وعدم وجود تنفس، وعلى الفور تدخلت الفرقه الإسعافية بمساعدة الفرق التطوعية وفق البروتوكول لمثل هذه الحالات، وقامت ببدء عملية الإنعاش القلبي إلى أن عاد النبض ولله الحمد، حسب الرياض.

وبين “الزهراني”، أنه على الفور تم نقل الحالة إلى مركز صحي باب جبريل بعد الاطمئنان على الحالة.

خدمة إسعافية

وشدد على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق “أسعفني” أو نداء استغاثة من تطبيق توكلنا، والذي يوفر الكثير من الوقت والجهد لاسيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ.

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