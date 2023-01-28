السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
قائمة المواد المحظور شحنها عبر البريد “سُبل”
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قائمة المواد المحظور شحنها عبر البريد “سُبل”

قائمة المواد المحظور شحنها عبر البريد “سُبل”

قائمة المواد المحظور شحنها عبر البريد “سُبل”
٠٢:١١:٤٧ م، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت مؤسسة البريد السعودي “سُبل”، عن المواد المحظور شحنها ونقلها عبر خدمات الشحن التابعة لها داخل المملكة.

المواد المحظورة

1- أسطوانات الغاز المضغوط،.

2- المواد السامة والمعدية.

3- السوائل القابلة للاشتعال.

4- المواد السائلة الحارقة.

5- المواد المشعة.

6- المواد والعبوات المتفجرة (المتفجرات).

7- المواد المؤكسدة.

8- مختلف أنواع البضائع التي تشكل خطراً.

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مؤسسة البريد

وتعد مؤسسة البريد جهاز التنظيم الأكثر تطورًا في القطاع الحكومي خلال هذه الفترة، حيث استحدث العديد من الخدمات الإلكترونية مثل العنوان البريدي (خدمة واصل) وخدمات العنوان الدولي (واصل العالمي) وخدمات النظم الجغرافية للعناوين البريدية.

وحصلت المؤسسة على العديد من الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية في هذا المجال خاصة وفي العديد من المجالات الأخرى.

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اخبار السعودية البريد السعودي المواد المحظور شحنها سبل

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