تعرف على خطوات التحقق من صلاحية هويتك عبر “أبشر”

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أوضحت منصة أبشر الإلكترونية، كيفية التحقق من صلاحية الهوية، وإصدار بدل فاقد، وخدمات أخرى توفرها المنصة، منها تغيير رقم الجوال، وتجديد الرخصة وغيرها.

خدمة التحقق من الهوية

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الرابط هنا .

. كتابة “التحقق من صلاحية الهوية” للوصول إليها مباشرة.

البيانات المطلوبة لتنفيذ الخدمة

رقم الهوية.

الرمز المرئي.

رقم النسخة.

تتيح منصة أبشر لمواطني المملكة، كل الخدمات التي تسهل الإجراءات الرسمية عليهم، دون عناء الذهاب إلى مقار المكاتب الحكومية، حسب “اليوم”.

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إصدار بدل فاقد للهوية

يمكن الآن وبكل سهولة، إصدار بدل فاقد للهوية بشكل إلكتروني من منصة أبشر، عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

اختيار خدمات من تبويب “خدماتي”.

اختيار الأحوال المدنية.

اختيار خدمة الهوية الوطنية.

اختبار طلب هوية بدل فاقد.

خطوات إصدار جواز السفر للتابعين

يجري ذلك عبر الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

اختيار خدمات أفراد الأسرة.

خدمة إصدار الجواز الإلكتروني لأفراد الأسرة.

طلب إصدار جواز شخصي.

اختيار أفراد الأسرة.

تحميل الصورة.

الموافقة على الصورة والاسم المترجم والشروط والأحكام.

اختيار عنوان التوصيل.

سداد رسوم التوصيل.

تأكيد الطلب لعملية الإصدار.

خطوات تغيير رقم الجوال المسجل في “أبشر”

حال كان رقم جوالك القديم متاحًا، ويمكنك الدخول على هويتك الرقمية، فيمكنك تغييره باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر.

اختيار “معلومات المستخدم”.

إدخال المعلومات المطلوبة ورقم الجوال الجديد.

اختيار حفظ وإدخال رمز التحقيق من رقم الجوال الجديد.

خطوات تجديد الرخصة عبر أبشر

يمكن تجديد رخصة المركبة عبر منصة أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية، والتي توضِّحها المنصة عبر حسابها على تويتر.