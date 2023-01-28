توضيح من حساب المواطن لمن تقدم بطلب قبل 10 يناير أو غيّر الآيبان

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أن من تقدم بطلب لدراسة الأهلية سيتم دراستها والإبلاغ باستيفاء الشروط، وذلك لمن تقدم قبل تاريخ 10 يناير الجاري.

وردًا على سؤال أحد المستفيدين يقول فيه :” حالة الطلب “مكتمل دون الحاجة للمرفقات” تعني أني خلصت الإجراءات فقط انتظر الموافقة؟ ولا أحتاج اسوي شي زيادة؟”.

حساب مكتمل

وتفاعل حساب “خدمة المستفيدين” التابع لبرنامج حساب المواطن مع السؤال ورد موضحًا أن :” حالة الطلب “مكتمل بدون الحاجه للمرفقات ” تعني أن طلبك مكتمل ولا يتطلب منك إرفاق مستندات”.

وتابع : وفي حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ ” 10 يناير” سيتم دراسة حالة اهليتك وابلاغك باستيفائك لشروط الاهلية عن طريق زيارة حسابك ” دراسة الاهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر “فبراير”.

تغيير الآيبان

واستفسر آخر :” أنا غيرت حسابي البنكي تاريخ 17 /12 وأنا الحين مؤهل الدفعة 63 هل بينزل على حسابي الجديد ولا القديم لأنه إلى الآن تحت التحقق”.

ورد الحساب :” في حال تم تغيير الآيبان البنكي قبل تاريخ “10يناير” سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر”فبراير” ، وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان”.

خطوات الاعتراض على عدم الأهلية

وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله “في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل ” يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن

طريق حسابك من خلال الخطوات التالية:

– دراسة الأهلية

– أسباب عدم أهلية العائل

– تقديم اعتراض

– إرفاق المستندات إن وجدت

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مدة دراسة الأهلية

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ “10 يناير” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه للشروط.

وأوضح خلال رده على سؤال أحد المستفيدين بشأن مدة دراسة الأهلية بعد تقديم الطلب، أنه بعد تاريخ “10 يناير” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابه “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “مارس”.

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